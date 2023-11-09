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Работа в Харькове и области: вакансии недели с зарплатой до 20 тыс. грн

Общество 16:56   09.11.2023
Виктория Яковенко
Работа в Харькове и области: вакансии недели с зарплатой до 20 тыс. грн Фото: ХОВА

По состоянию на 9 ноября в Харьковской области актуальны 1123 вакансий, сообщает ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Возглавляет рейтинг этой недели вакансия машиниста автогрейдера. Ему предлагают 20 тысяч гривен в месяц. Водитель погрузчика будет получать 19800 гривен, а водитель троллейбуса – 17 тысяч.

Машинист экскаватора одноковшового будет зарабатывать 16360 гривен, бетонщик – 16230 тысяч, оператор пакетоформировочных машин – 15 тысяч, машинист автовышки и автогидроподъемника – 14900 гривен, машинист бульдозера – 13393, облицовщик-плиточник – 13 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий в Харькове можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по телефонам: 096 055 48 69, 063 847 83 67, 067 7 97 45, 097 970 40 68.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2023 в 16:56;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 9 ноября в Харьковской области актуальны 1123 вакансий, сообщает ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".