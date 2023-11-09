Робота в Харкові та області: вакансії тижня із зарплатою до 20 тис. грн
Станом на 9 листопада на Харківщині є актуальними 1123 вакансій, повідомляє ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Очолює рейтинг цього тижня вакансія машиніста автогрейдера. Йому пропонують 20 тисяч гривень на місяць. Водій навантажувача отримуватиме 19800 гривень, а водій тролейбуса – 17 тисяч.
Машиніст екскаватора одноківшевого зароблятиме 16360 гривень, бетоняр – 16230 тисяч, оператор пакетоформувальних машин – 15 тисяч, машиніст автовежі та автогідропідіймача – 14900 гривень, машиніст бульдозера – 13393, лицювальник-плиточник – 13200 і електрик дільниці – 13 тисяч.
З повним переліком актуальних вакансій в Харкові та області можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися у телеграм або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 69, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 9 листопада на Харківщині є актуальними 1123 вакансій, повідомляє ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".