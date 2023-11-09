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В Харькове восстанавливают освещение на месте недавнего «прилета» (фото)

Общество 10:25   09.11.2023
Оксана Горун
В Харькове восстанавливают освещение на месте недавнего «прилета» (фото) Фото: пресс-служба ХГС

Сети восстанавливают в Основянском районе, по которому  ударили «шахеды» ночью 3 ноября.

«В Основянском районе специалисты КП «Горсвет» восстанавливают сети наружного освещения по ул. Гольдберговской, поврежденные в результате атаки российских беспилотников 3 ноября», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Восстанавливают освещение на Гольдберговской после прилета 3
Фото: пресс-служба ХГС

Напомним, армия РФ атаковала Харьков «шахедами» около 00:30 3 ноября. Мэр города Игорь Терехов сообщил о попаданиях по гражданским объектам. Позже выяснилось, что «прилет» пришелся в том числе по колледжу транспортных технологий на улице ГольдберговскойПовреждены были сети освещения и контактная сеть трамвая.

Восстанавливают освещение на Гольдберговской после прилета 2
Фото: пресс-служба ХГС
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2023 в 10:25;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сети восстанавливают в Основянском районе, по которому  ударили «шахеды» ночью 3 ноября".