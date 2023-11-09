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У Харкові відновлюють освітлення на місці нещодавнього “прильоту” (фото)

Суспільство 10:25   09.11.2023
Оксана Горун
У Харкові відновлюють освітлення на місці нещодавнього “прильоту” (фото)

Мережі відновлюють в Основ’янському районі, по якому вдарили “шахеди” вночі 3 листопада.

“В Основ’янському районі фахівці КП “Міськсвітло” відновлюють мережі зовнішнього освітлення на вул. Гольдбергівській, що були пошкоджені внаслідок атаки російських безпілотників 3 листопада”, – повідомила пресслужба Харківської міськради.

Відновлюють освітлення на Гольдбергівській після прильоту 3

Нагадаємо, армія РФ атакувала Харків “шахедами” близько 00:30 3 листопада. Мер міста Ігор Терехов  повідомив про влучання по цивільних об’єктах. Пізніше з’ясувалося, що “приліт” припав у тому числі по коледжу транспортних технологій на вулиці ГольдбергівськійПошкоджено мережі освітлення та контактну мережу трамвая.

Відновлюють освітлення на Гольдбергівській після прильоту.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2023 в 10:25;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мережі відновлюють в Основ’янському районі, по якому вдарили “шахеди” вночі 3 листопада".