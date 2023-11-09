У Харкові відновлюють освітлення на місці нещодавнього “прильоту” (фото)

Мережі відновлюють в Основ’янському районі, по якому вдарили “шахеди” вночі 3 листопада.

“В Основ’янському районі фахівці КП “Міськсвітло” відновлюють мережі зовнішнього освітлення на вул. Гольдбергівській, що були пошкоджені внаслідок атаки російських безпілотників 3 листопада”, – повідомила пресслужба Харківської міськради.

Нагадаємо, армія РФ атакувала Харків “шахедами” близько 00:30 3 листопада. Мер міста Ігор Терехов повідомив про влучання по цивільних об’єктах. Пізніше з’ясувалося, що “приліт” припав у тому числі по коледжу транспортних технологій на вулиці Гольдбергівській. Пошкоджено мережі освітлення та контактну мережу трамвая.