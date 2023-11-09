Завтра трамваи на Салтовке в Харькове будут ходить иначе
Завтра, 10 ноября, с 9:00 до 16:00 не будут ходить трамваи №16, 16А и 27 на ул. Героев Труда и пр. Тракторостроителей, на участке от ул. Академика Павлова до разворотного круга «Салтовский».
Это связано с ремонтом трамвайного пути, сообщили в Департаменте инфраструктуры.
В это время трамваи будут курсировать так:
№16: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» — ул. Шевченко — ул. Моисеевская — ул. Веринская — въезд Семиградский — ул. Академика Павлова — ул. Героев Труда — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;
№16А: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» — ул. Шевченко — ул. Героев Труда — ул. Академика Павлова — въезд Семиградский — ул. Веринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;
№27: разворотный круг «Новожаново» — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — ул. Героев Труда — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк».
Читайте также: Демонтаж трамвайной линии на Веснина. Кто выполнял работы, выяснили в суде
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: движение, маршрут, трамвай, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Завтра трамваи на Салтовке в Харькове будут ходить иначе»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 ноября 2023 в 18:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 10 ноября, с 9:00 до 16:00 не будут ходить трамваи №16,16А и 27 на ул. Героев Труда и пр. Тракторостроителей, на участке от ул. Академика Павлова до разворотного круга «Салтовский».".