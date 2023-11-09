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Завтра трамваи на Салтовке в Харькове будут ходить иначе

Общество 18:35   09.11.2023
Оксана Якушко
Завтра трамваи на Салтовке в Харькове будут ходить иначе Фото: Харьковский горсовет

Завтра, 10 ноября, с 9:00 до 16:00 не будут ходить трамваи №16, 16А и 27 на ул. Героев Труда и пр. Тракторостроителей, на участке от ул. Академика Павлова до разворотного круга «Салтовский».

Это связано с ремонтом трамвайного пути, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

В это время трамваи будут курсировать так:

№16: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» — ул. Шевченко — ул. Моисеевская — ул. Веринская — въезд Семиградский — ул. Академика Павлова — ул. Героев Труда — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;

№16А: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» — ул. Шевченко — ул. Героев Труда — ул. Академика Павлова — въезд Семиградский — ул. Веринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;

№27: разворотный круг «Новожаново» — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — ул. Героев Труда — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2023 в 18:35;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 10 ноября, с 9:00 до 16:00 не будут ходить трамваи №16,16А и 27 на ул. Героев Труда и пр. Тракторостроителей, на участке от ул. Академика Павлова до разворотного круга «Салтовский».".