Завтра трамваї на Салтівці у Харкові ходитимуть інакше
Завтра, 10 листопада, з 9:00 до 16:00 не ходитимуть трамваї №16, 16А та 27 на вул. Героїв Праці та пр. Тракторобудівників, на ділянці від вул. Академіка Павлова до розворотного кола «Салтівське».
Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії, повідомили у Департаменті інфраструктури.
У цей час трамваї курсуватимуть так:
№16: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – в’їзд Семиградський – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
№16А: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: движение, маршрут, трамвай, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2023 в 18:35;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 10 листопада, з 9:00 до 16:00 не ходитимуть трамваї №16, 16А та 27 на вул. Героїв Праці та пр. Тракторобудівників, на ділянці від вул. Академіка Павлова до розворотного кола «Салтівське». ".