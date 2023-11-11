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Дорожники готовятся круглосуточно дежурить на трассах Харьковщины (фото)

Общество 09:47   11.11.2023
Елена Нагорная
Дорожники готовятся круглосуточно дежурить на трассах Харьковщины (фото) Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

В Харьковской области завершают подготовку дорог к зиме. Предприятия, которые занимаются их обслуживанием и содержанием в холода, готовы к работе в чрезвычайных ситуациях.

«Дорожники уже на 100% обеспечены песком, а на днях ожидается доставка партии соли в объемах, достаточных для обеспечения всех подрядчиков. Техника, которая должна работать во время снегопадов, также готова на 80% — комбинированные дорожные машины, грейдеры и погрузчики смогут выйти на маршруты в случае первой же необходимости», — пишет Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Так, на дорогах государственного значения Киев-Харьков-Довжанский и Харьков-Щербаковка в случае необходимости будет круглосуточно дежурить спецтехника, чтобы избежать остановки движения и разрушения цепочек обеспечения потребностей военных.

Отмечается, что летом на многих участках, поврежденных в результате боевых действий или тяжелой техникой, провели ямочный ремонт и установили знаки.


Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2023 в 09:47;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области завершают подготовку дорог к зиме. Предприятия, которые занимаются их обслуживанием и содержанием в холода, готовы к работе в чрезвычайных ситуациях.".