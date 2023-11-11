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Дорожники готуються цілодобово чергувати на трасах Харківщини (фото)

Суспільство 09:47   11.11.2023
Олена Нагорна
Дорожники готуються цілодобово чергувати на трасах Харківщини (фото)

На Харківщині завершують підготовку доріг до зими. Підприємства, які займаються їхнім обслуговуванням та утриманням у холоди, готові до роботи у надзвичайних ситуаціях.

“Дорожники вже на 100% забезпечені піском, а днями очікується доставка партії солі в об’ємах, достатніх для забезпечення усіх підрядників. Техніка, що має працювати під час снігопадів, також готова на 80% – комбіновані дорожні машини, грейдери та навантажувачі зможуть вийти на маршрути у разі першої ж потреби”, — пише Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

Так, на дорогах державного значення Київ-Харків-Довжанський та Харків-Щербаківка у разі потреби цілодобово чергуватиме спецтехніка, щоб уникнути зупинки руху та руйнування ланцюжків забезпечення потреб військових.

Наголошується, що влітку на багатьох ділянках, пошкоджених внаслідок бойових дій або важкою технікою, провели ямковий ремонт та встановили знаки.


Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2023 в 09:47;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині завершують підготовку доріг до зими. Підприємства, які займаються їхнім обслуговуванням та утриманням у холоди, готові до роботи у надзвичайних ситуаціях.".