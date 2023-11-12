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Пасмурно, ветрено. Какая будет погода 13 ноября в Харькове и в области

Общество 20:19   12.11.2023
Оксана Якушко
Пасмурно, ветрено. Какая будет погода 13 ноября в Харькове и в области

Прогноз погоды на завтра, 13 ноября, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По области: Облачно с прояснениями 🌤.

Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.
Ветер юго-западный↗️, 7 — 12 м/с, ночью и утром порывы, 15 — 20 м/с.
Температура воздуха ночью 2 — 7° тепла, днем 6 — 11° тепла.

По Харькову: Облачно с прояснениями🌤.

Ночью небольшой дождь, 🌧 днем без существенных осадков.
Ветер юго-западный↗️, 7 — 12 м/с, ночью и утром порывы, 15 — 20 м/с.
Температура воздуха ночью 3 — 5° тепла, днем 8 — 10° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2023 в 20:19;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 13 ноября, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".