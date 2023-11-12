Пасмурно, ветрено. Какая будет погода 13 ноября в Харькове и в области
Прогноз погоды на завтра, 13 ноября, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
По области: Облачно с прояснениями 🌤.
Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.
Ветер юго-западный↗️, 7 — 12 м/с, ночью и утром порывы, 15 — 20 м/с.
Температура воздуха ночью 2 — 7° тепла, днем 6 — 11° тепла.
По Харькову: Облачно с прояснениями🌤.
Ночью небольшой дождь, 🌧 днем без существенных осадков.
Ветер юго-западный↗️, 7 — 12 м/с, ночью и утром порывы, 15 — 20 м/с.
Температура воздуха ночью 3 — 5° тепла, днем 8 — 10° тепла.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: метеопрогноз, погода, прогноз погоды, Харьков, Харьковская область, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 12 ноября 2023 в 20:19;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 13 ноября, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".