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Хмарно, вітряно. Якою буде погода 13 листопада у Харкові й області

Суспільство 20:19   12.11.2023
Оксана Якушко
Хмарно, вітряно. Якою буде погода 13 листопада у Харкові й області

Прогноз погоди на завтра, 13 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології. 

По області: Хмарно з проясненнями🌤.

Вночі невеликий дощ🌧, вдень без істотних опадів.🌤

Вітер південно-західний↗️, 7 – 12 м/с, вночі та вранці пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡 вночі 2 – 7° тепла, вдень 6 – 11° тепла.

 

По Харкову: Хмарно з проясненнями🌤.

Вночі невеликий дощ,🌧 вдень без істотних опадів🌤.

Вітер південно-західний↗️, 7 – 12 м/с, вночі та вранці пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡 вночі 3 – 5° тепла, вдень 8 – 10°тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2023 в 20:19;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 13 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології. ".