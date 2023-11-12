Хмарно, вітряно. Якою буде погода 13 листопада у Харкові й області
Прогноз погоди на завтра, 13 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Хмарно з проясненнями🌤.
Вночі невеликий дощ🌧, вдень без істотних опадів.🌤
Вітер південно-західний↗️, 7 – 12 м/с, вночі та вранці пориви, 15 – 20 м/с.
Температура повітря🌡 вночі 2 – 7° тепла, вдень 6 – 11° тепла.
По Харкову: Хмарно з проясненнями🌤.
Вночі невеликий дощ,🌧 вдень без істотних опадів🌤.
Вітер південно-західний↗️, 7 – 12 м/с, вночі та вранці пориви, 15 – 20 м/с.
Температура повітря🌡 вночі 3 – 5° тепла, вдень 8 – 10°тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2023 в 20:19;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 13 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології. ".