Двоих браконьеров, которые застрелили двоих зайцев, поймали на Харьковщине
На Харьковщине полицейские открыли уголовное производство по факту незаконной охоты в Лозовском районе, сообщили в Нацполиции.
Офицеры полиции остановили автомобиль «ВАЗ-2107» во время патрулирования села Бурбулатово Близнюковской территориальной громады. Автомобилем управлял 46-летний мужчина, нарушивший правила дорожного движения. Кроме него в салоне находился 58-летний пассажир.
Во время осмотра машины полицейские обнаружили охотничье ружье с прибором ночного видения и 96 патронов. А в багажнике – две заячьи туши.
Вещественные доказательства изъяли, автомобиль нарушителей поместили на штрафплощадку.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 248 (незаконная охота) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.
До завершения военного положения на территории государства действует временный запрет на охоту.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: браконьер, заяц, Нацполиция, охота, патроны, прибор ночного видения, ружье, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2023 в 16:50;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине полицейские открыли уголовное производство по факту незаконной охоты в Лозовском районе, сообщили в Нацполиции.".