Двоих браконьеров, которые застрелили двоих зайцев, поймали на Харьковщине

На Харьковщине полицейские открыли уголовное производство по факту незаконной охоты в Лозовском районе, сообщили в Нацполиции.

Офицеры полиции остановили автомобиль «ВАЗ-2107» во время патрулирования села Бурбулатово Близнюковской территориальной громады. Автомобилем управлял 46-летний мужчина, нарушивший правила дорожного движения. Кроме него в салоне находился 58-летний пассажир.

Во время осмотра машины полицейские обнаружили охотничье ружье с прибором ночного видения и 96 патронов. А в багажнике – две заячьи туши.

Вещественные доказательства изъяли, автомобиль нарушителей поместили на штрафплощадку.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 248 (незаконная охота) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

До завершения военного положения на территории государства действует временный запрет на охоту.