Двох браконьєрів, які вполювали двох зайців, впіймали на Харківщині

На Харківщині поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного полювання у Лозівському районі, повідомили у Нацполіції.

Офіцери поліції зупинили автомобіль “ВАЗ-2107” під час патрулювання села Бурбулатове Близнюківської територіальної громади. Автівкою керував 46-річний чоловік, який порушив правила дорожнього руху. Окрім водія, в салоні знаходився 58-річний пасажир.

Під час огляду машини поліцейські знайшли мисливську рушницю з приладом нічного бачення та 96 набоїв. А в багажнику – дві заячі туші.

Речові докази вилучені, автомобіль порушників помістили на штрафмайданчик.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 248 (незаконне полювання) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі.

До завершення воєнного стану на території держави діє тимчасова заборона полювання.