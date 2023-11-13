Двох браконьєрів, які вполювали двох зайців, впіймали на Харківщині
На Харківщині поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного полювання у Лозівському районі, повідомили у Нацполіції.
Офіцери поліції зупинили автомобіль “ВАЗ-2107” під час патрулювання села Бурбулатове Близнюківської територіальної громади. Автівкою керував 46-річний чоловік, який порушив правила дорожнього руху. Окрім водія, в салоні знаходився 58-річний пасажир.
Під час огляду машини поліцейські знайшли мисливську рушницю з приладом нічного бачення та 96 набоїв. А в багажнику – дві заячі туші.
Речові докази вилучені, автомобіль порушників помістили на штрафмайданчик.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 248 (незаконне полювання) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі.
До завершення воєнного стану на території держави діє тимчасова заборона полювання.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: браконьер, заяц, Нацполиция, охота, патроны, прибор ночного видения, ружье, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2023 в 16:50;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного полювання у Лозівському районі, повідомили у Нацполіції.".