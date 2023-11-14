Live
  • Вт 14.11.2023
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.16
  • EUR 38.59

Два троллейбуса в Харькове во вторник и среду изменят маршруты

Общество 12:26   14.11.2023
Виктория Яковенко
Два троллейбуса в Харькове во вторник и среду изменят маршруты Фото: Харьковский горсовет

Движение троллейбусов в Подольском переулке, на проспекте Гагарина, улице Вернадского, улице Кузнечной, на участке от проспекта Героев Сталинграда до разворотного круга «улица Университетская», будет прекращено с 20:00 и до конца рабочего дня 14 и 15 ноября.

Это связано с ремонтом контактной сети, сообщили в Харьковском горсовете.

В это время троллейбусы будут курсировать следующим образом:

№3: разворотный круг «Ул. 12 Апреля» – ул. 12 Апреля (в обратном направлении: пр. Индустриальный – пр. Героев Харькова) – пр. Александровский – пр. Героев Сталинграда – пр. Гагарина – ул. Аэрофлотская – разворотный круг «Аэропорт»;

№6: разворотный круг «Железнодорожная станция «Основа» – ул. Валдайская – ул. Деповская – ул. Южнопроэктная – пр. Гагарина – пр. Героев Сталинграда – разворотный круг «Парк «Встреча»;

№58 будет курсировать без изменений.

Читайте также: Завтра в Харькове трамвай №3 сменит маршрут

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 14.11: установили убийц Вакуленко, раненые в Казачьей
Главные новости Харькова 14.11: установили убийц Вакуленко, раненые в Казачьей
14.11.2023, 11:51
Что нужно, чтобы сбивать С-300, летящие на Харьков, — комментарий ВС ВСУ
Что нужно, чтобы сбивать С-300, летящие на Харьков, — комментарий ВС ВСУ
14.11.2023, 09:43
Залужный охарактеризовал ситуацию на Купянском направлении
Залужный охарактеризовал ситуацию на Купянском направлении
14.11.2023, 07:53
Какая погода ожидается в Харькове и области 14 ноября — прогноз
Какая погода ожидается в Харькове и области 14 ноября — прогноз
13.11.2023, 19:54
В Харькове патрульные вызволили беспомощного мужчину из квартиры (видео)
В Харькове патрульные вызволили беспомощного мужчину из квартиры (видео)
14.11.2023, 12:08
Два троллейбуса в Харькове во вторник и среду изменят маршруты
Два троллейбуса в Харькове во вторник и среду изменят маршруты
14.11.2023, 12:26

Новости по теме:

15:33
Харьковчане просят Терехова сделать бюветы с бесплатной питьевой водой
11:13
Последствия ветра в Харькове: повалены деревья и повреждены крыши (обновлено)
21:23
Будет ли специальный налоговый режим для Харьковщины. Чумак — о перспективах
18:05
На «Харьковводоканале» наладили выпуск запчастей (фото)
17:56
У физлиц в Харькове хотят забрать земли памятника археологии, проданные мэрией

Вы читали новость: «Два троллейбуса в Харькове во вторник и среду изменят маршруты»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2023 в 12:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение троллейбусов в Подольском переулке, на проспекте Гагарина, улице Вернадского, улице Кузнечной, на участке от проспекта Героев Сталинграда до разворотного круга «улица Университетская», будет прекращено с 20:00 и до конца рабочего дня 14 и 15 ноября.".