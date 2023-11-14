Два троллейбуса в Харькове во вторник и среду изменят маршруты
Движение троллейбусов в Подольском переулке, на проспекте Гагарина, улице Вернадского, улице Кузнечной, на участке от проспекта Героев Сталинграда до разворотного круга «улица Университетская», будет прекращено с 20:00 и до конца рабочего дня 14 и 15 ноября.
Это связано с ремонтом контактной сети, сообщили в Харьковском горсовете.
В это время троллейбусы будут курсировать следующим образом:
№3: разворотный круг «Ул. 12 Апреля» – ул. 12 Апреля (в обратном направлении: пр. Индустриальный – пр. Героев Харькова) – пр. Александровский – пр. Героев Сталинграда – пр. Гагарина – ул. Аэрофлотская – разворотный круг «Аэропорт»;
№6: разворотный круг «Железнодорожная станция «Основа» – ул. Валдайская – ул. Деповская – ул. Южнопроэктная – пр. Гагарина – пр. Героев Сталинграда – разворотный круг «Парк «Встреча»;
№58 будет курсировать без изменений.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: міськрада, маршрут, ремонт, троллейбус, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 14 ноября 2023 в 12:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение троллейбусов в Подольском переулке, на проспекте Гагарина, улице Вернадского, улице Кузнечной, на участке от проспекта Героев Сталинграда до разворотного круга «улица Университетская», будет прекращено с 20:00 и до конца рабочего дня 14 и 15 ноября.".