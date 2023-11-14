Два тролейбуси у Харкові у вівторок і середу змінять маршрути
Рух тролейбусів у провулку Подільському, на проспекті Гагаріна, вулиці Вернадського, вулиці Кузнечній, на ділянці від проспекту Героїв Сталінграда до розворотного кола «вулиця Університетська», буде припинений з 20:00 і до кінця робочого дня 14 та 15 листопада.
Це пов’язано із ремонтом контактної мережі, повідомили у Харківській міськраді.
У цей час тролейбуси курсуватимуть так:
№3: розворотне коло «Вул. 12 Квітня» – вул. 12 Квітня (у зворотному напрямку: пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова) – пр. Олександрівський – пр. Героїв Сталінграда – пр. Гагаріна – вул. Аерофлотська – розворотне коло «Аеропорт»;
№6: розворотне коло «Залізнична станція «Основа» – вул. Валдайська – вул. Деповська – вул. Південнопроектна – пр. Гагаріна – пр. Героїв Сталінграда – розворотне коло «Парк «Зустріч»;
№58 курсуватиме без змін.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: міськрада, маршрут, ремонт, троллейбус, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2023 в 12:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух тролейбусів у провулку Подільському, на проспекті Гагаріна, вулиці Вернадського, вулиці Кузнечній, на ділянці від проспекту Героїв Сталінграда до розворотного кола «вулиця Університетська», буде припинений з 20:00 і до кінця робочого дня 14 та 15 листопада.".