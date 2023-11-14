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Два тролейбуси у Харкові у вівторок і середу змінять маршрути

Суспільство 12:26   14.11.2023
Вікторія Яковенко
Два тролейбуси у Харкові у вівторок і середу змінять маршрути Фото: Харківська міськрада

Рух тролейбусів у провулку Подільському, на проспекті Гагаріна, вулиці Вернадського, вулиці Кузнечній, на ділянці від проспекту Героїв Сталінграда до розворотного кола «вулиця Університетська», буде припинений з 20:00 і до кінця робочого дня 14 та 15 листопада.

Це пов’язано із ремонтом контактної мережі, повідомили у Харківській міськраді.

У цей час тролейбуси курсуватимуть так:

№3: розворотне коло «Вул. 12 Квітня» – вул. 12 Квітня (у зворотному напрямку: пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова) – пр. Олександрівський – пр. Героїв Сталінграда – пр. Гагаріна – вул. Аерофлотська – розворотне коло «Аеропорт»;

№6: розворотне коло «Залізнична станція «Основа» – вул. Валдайська – вул. Деповська – вул. Південнопроектна – пр. Гагаріна – пр. Героїв Сталінграда – розворотне коло «Парк «Зустріч»;

№58 курсуватиме без змін.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2023 в 12:26;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух тролейбусів у провулку Подільському, на проспекті Гагаріна, вулиці Вернадського, вулиці Кузнечній, на ділянці від проспекту Героїв Сталінграда до розворотного кола «вулиця Університетська», буде припинений з 20:00 і до кінця робочого дня 14 та 15 листопада.".