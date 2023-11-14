Напоминает начало Соледара или Бахмута — военный о разрушениях в Купянске
В городе Купянск Харьковской области на левом берегу реки Оскол разрушения в результате боевых действий очень значительные, рассказал в эфире национального телемарафона военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.
«Та часть, которая ближе к Украине, она более-менее… Но за железной дорогой, ближе к боевым действиям, там вообще разрушено все. Напоминает, я не знаю, начало Соледара, начало Бахмута. А дальше река, она маленькая, как Ирпень, а за ней Купянск-Узловой, за который идут бои», — говорит военный.
Харьковщина для захватчиков, констатирует он, является «очень лакомым куском».
«На самом деле на Купянском направлении, о нем как-то немного говорят в последнее время, мне кажется, но здесь горячо-горячо, очень горячо… Они видят нас, мы видим их дроны, дроны летают постоянно. Мне кажется, что с самого начала, когда они еще не решили наступать на Авдеевку, ну, это личное впечатление, что они именно здесь, на Купянском направлении, планировали главный свой удар», — считает Сазонов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ВСУ, купянск, купянское направление, сазонов, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 14 ноября 2023 в 20:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Купянск Харьковской области на левом берегу реки Оскол разрушения в результате боевых действий очень значительные, рассказал в эфире национального телемарафона военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.".