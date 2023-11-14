Нагадує початок Соледара або Бахмута – військовий про руйнування в Куп’янську
У місті Куп’янськ Харківської області на лівому березі річки Оскіл руйнування внаслідок бойових дій дуже значні, розповів в етері національного телемарафону військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.
“Та частина, яка ближче до України, вона більш-менш… Але за залізницею, ближче до бойових дій, там взагалі порушено все. Нагадує, я не знаю, початок Соледара, початок Бахмута. А далі річка, вона маленька, як Ірпінь, а за нею Куп’янськ-Вузловий, за який ідуть бої”, — каже військовий.
Харківщина для загарбників, констатує він, є “дуже ласим шматком”.
“Насправді на Куп’янському напрямку, про нього якось небагато розмовляють останнім часом, мені здається, але тут гаряче-гаряче, дуже гаряче… Вони бачать нас, ми бачимо їхні дрони, дрони літають постійно. Мені здається, що з самого початку, коли вони ще не вирішили наступати на Авдіївку, ну, це особисте враження, що вони саме тут, на Куп’янському напрямку, планували головний свій удар”, – вважає Сазонов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ЗСУ, куп'янск, купянское направление, сазонов, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2023 в 20:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Куп’янськ Харківської області на лівому березі річки Оскіл руйнування внаслідок бойових дій дуже значні, розповів в етері національного телемарафону військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.".