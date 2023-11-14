Live
  • Вт 14.11.2023
    • Харків
  •   +5°С
  • USD 36.16
  • EUR 38.59

Нагадує початок Соледара або Бахмута – військовий про руйнування в Куп’янську

Суспільство 20:53   14.11.2023
Олена Нагорна
Нагадує початок Соледара або Бахмута – військовий про руйнування в Куп’янську

У місті Куп’янськ Харківської області на лівому березі річки Оскіл руйнування внаслідок бойових дій дуже значні, розповів в етері національного телемарафону військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

“Та частина, яка ближче до України, вона більш-менш… Але за залізницею, ближче до бойових дій, там взагалі порушено все. Нагадує, я не знаю, початок Соледара, початок Бахмута. А далі річка, вона маленька, як Ірпінь, а за нею Куп’янськ-Вузловий, за який ідуть бої”, — каже військовий.

Харківщина для загарбників, констатує він, є “дуже ласим шматком”.

“Насправді на Куп’янському напрямку, про нього якось небагато розмовляють останнім часом, мені здається, але тут гаряче-гаряче, дуже гаряче… Вони бачать нас, ми бачимо їхні дрони, дрони літають постійно. Мені здається, що з самого початку, коли вони ще не вирішили наступати на Авдіївку, ну, це особисте враження, що вони саме тут, на Куп’янському напрямку, планували головний свій удар”, – вважає Сазонов.

Читайте також: Сім атак військ РФ відбили на Харківщині. Генштаб повідомив, де були штурми

Автор: Олена Нагорна
Популярно
На Салтівці серед білого дня на вулиці порізали ножем чоловіка
На Салтівці серед білого дня на вулиці порізали ножем чоловіка
14.11.2023, 19:06
Головні новини Харкова 14.11: вбивці Вакуленка, фронт, підготовка до свят
Головні новини Харкова 14.11: вбивці Вакуленка, фронт, підготовка до свят
14.11.2023, 21:40
Кількість обстрілів під Куп’янськом і Лиманом значно зросла – Фітьо
Кількість обстрілів під Куп’янськом і Лиманом значно зросла – Фітьо
11.11.2023, 18:37
Шість жителів Харківщини померли від коронавірусу, 45 харків’ян у реанімації
Шість жителів Харківщини померли від коронавірусу, 45 харків’ян у реанімації
14.11.2023, 21:29
Нагадує початок Соледара або Бахмута – військовий про руйнування в Куп’янську
Нагадує початок Соледара або Бахмута – військовий про руйнування в Куп’янську
14.11.2023, 20:53
Дощ буде, але незначний. Прогноз погоди в Харкові та області на 15 листопада
Дощ буде, але незначний. Прогноз погоди в Харкові та області на 15 листопада
14.11.2023, 20:16

Новини за темою:

18:28
244 військових і 30 одиниць техніки втратила РФ під Куп’янськом і Лиманом
18:37
Кількість обстрілів під Куп’янськом і Лиманом значно зросла – Фітьо
14:26
Понад 430 обстрілів й 12 боєзіткнень. Ситуація під Куп’янськом і Лиманом
21:04
15 дронів РФ застосувала по позиціях ЗСУ на Куп’янському напрямку – Фітьо
09:21
ЗСУ об’єднали плацдарми на лівому березі Дніпра: що відбувається – Машовець

Ви читали новину: «Нагадує початок Соледара або Бахмута – військовий про руйнування в Куп’янську»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2023 в 20:53;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Куп’янськ Харківської області на лівому березі річки Оскіл руйнування внаслідок бойових дій дуже значні, розповів в етері національного телемарафону військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.".