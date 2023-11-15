Live
  • Ср 15.11.2023
    • Харьков
  •   +9°С
  • USD 36.32
  • EUR 38.94

У врага минус 9 единиц техники – работа пограничников на Харьковщине (видео)

Общество 15:23   15.11.2023
Виктория Яковенко
У врага минус 9 единиц техники – работа пограничников на Харьковщине (видео)

Пограничники в Харьковской области дронами поразили 9 единиц техники РФ.

В частности операторы БпЛА уничтожили 2 боевых бронированных машин, 1 бронетранспортер и 6 легковых авто. Кроме этого пограничники ликвидировали 3 укрытия оккупантов, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Читайте также: На Купянском направлении пограничники уничтожили «Око Мордора» (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Сине-желтая подсветка и гирлянды: еще одну станцию метро в Харькове украсили
Сине-желтая подсветка и гирлянды: еще одну станцию метро в Харькове украсили
15.11.2023, 09:27
Из-за Ярославского у «Металлиста» нет шансов — журналист
Из-за Ярославского у «Металлиста» нет шансов — журналист
15.11.2023, 10:39
Главные новости Харькова 15.11: доцент-наводчик, Сыса в розыске, борьба с БпЛА
Главные новости Харькова 15.11: доцент-наводчик, Сыса в розыске, борьба с БпЛА
15.11.2023, 14:21
Харьковские нацгвардейцы взяли в плен четырех оккупантов (фото)
Харьковские нацгвардейцы взяли в плен четырех оккупантов (фото)
15.11.2023, 13:48
Появится ли в Харькове префект — комментарий главы облсовета
Появится ли в Харькове префект — комментарий главы облсовета
15.11.2023, 09:15
Гепатит А на Харьковщине: сколько людей заболели и существует ли риск вспышки
Гепатит А на Харьковщине: сколько людей заболели и существует ли риск вспышки
15.11.2023, 15:58

Новости по теме:

13:48
Харьковские нацгвардейцы взяли в плен четырех оккупантов (фото)
08:45
45 суток в карцере: директора школы на Харьковщине сдали врагу учителя
16:05
ВСУ: РФ остановила активные действия вблизи Купянска-Узлового. Что случилось
16:01
Минус техника и оккупанты – работа бойцов ВСУ на Купянском направлении (видео)
13:22
Минус станция и несколько оккупантов. Работа ГУР по Белгородщине (видео)

Вы читали новость: «У врага минус 9 единиц техники – работа пограничников на Харьковщине (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2023 в 15:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники в Харьковской области дронами поразили 9 единиц техники РФ.".