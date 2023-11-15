У врага минус 9 единиц техники – работа пограничников на Харьковщине (видео)
Пограничники в Харьковской области дронами поразили 9 единиц техники РФ.
В частности операторы БпЛА уничтожили 2 боевых бронированных машин, 1 бронетранспортер и 6 легковых авто. Кроме этого пограничники ликвидировали 3 укрытия оккупантов, сообщает Государственная пограничная служба Украины.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: оккупанты, окупанти, пограничники, рф, техника, укрытия, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 ноября 2023 в 15:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники в Харьковской области дронами поразили 9 единиц техники РФ.".