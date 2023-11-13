На Купянском направлении пограничники уничтожили «Око Мордора» (видео)
Аэроразведка бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления с помощью FPV-дрона уничтожила на Купянском направлении российский наблюдательный комплекс «Муром», где оккупанты вели инженерные работы.
«Беспилотник пограничников поразил вражеский «Муром», заставив группу «строителей» немного побегать», — сообщает Государственная пограничная служба Украины.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дрон, знищили, Купянское, Мордора, направление, Око, пограничники, уничтожили;
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2023 в 13:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аэроразведка бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления с помощью FPV-дрона уничтожила на Купянском направлении российский наблюдательный комплекс «Муром», где оккупанты вели инженерные работы.".