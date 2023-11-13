На Купянском направлении пограничники уничтожили «Око Мордора» (видео)

Аэроразведка бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления с помощью FPV-дрона уничтожила на Купянском направлении российский наблюдательный комплекс «Муром», где оккупанты вели инженерные работы.

«Беспилотник пограничников поразил вражеский «Муром», заставив группу «строителей» немного побегать», — сообщает Государственная пограничная служба Украины.