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На Купянском направлении пограничники уничтожили «Око Мордора» (видео)

Общество 13:27   13.11.2023
Виктория Яковенко
На Купянском направлении пограничники уничтожили «Око Мордора» (видео)

Аэроразведка бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления с помощью FPV-дрона уничтожила на Купянском направлении российский наблюдательный комплекс «Муром», где оккупанты вели инженерные работы.

«Беспилотник пограничников поразил вражеский «Муром», заставив группу «строителей» немного побегать», — сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2023 в 13:27;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аэроразведка бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления с помощью FPV-дрона уничтожила на Купянском направлении российский наблюдательный комплекс «Муром», где оккупанты вели инженерные работы.".