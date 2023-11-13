На Куп’янському напрямку прикордонники знищили «Око Мордора» (відео)
Аеророзвідка бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу за допомогою FPV-дрону знищила на Куп’янському напрямку російський спостережний комплекс «Муром», де окупанти вели інженерні роботи.
«Безпілотник прикордонників уразив ворожий «муром», змусивши групу «будівельників» трохи побігати», – повідомляє Державна прикордонна служба України.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дрон, знищили, Купянское, Мордора, направление, Око, пограничники;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2023 в 13:27;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аеророзвідка бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу за допомогою FPV-дрону знищила на Куп’янському напрямку російський спостережний комплекс «Муром», де окупанти вели інженерні роботи.".