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На Куп’янському напрямку прикордонники знищили «Око Мордора» (відео)

Суспільство 13:27   13.11.2023
Вікторія Яковенко
На Куп’янському напрямку прикордонники знищили «Око Мордора» (відео)

Аеророзвідка бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу за допомогою FPV-дрону знищила на Куп’янському напрямку російський спостережний комплекс «Муром», де окупанти вели інженерні роботи.

«Безпілотник прикордонників уразив ворожий «муром», змусивши групу «будівельників» трохи побігати», – повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2023 в 13:27;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аеророзвідка бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу за допомогою FPV-дрону знищила на Куп’янському напрямку російський спостережний комплекс «Муром», де окупанти вели інженерні роботи.".