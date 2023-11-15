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У ворога мінус 9 одиниць техніки – робота прикордонників на Харківщині (відео)

Суспільство 15:23   15.11.2023
Вікторія Яковенко
У ворога мінус 9 одиниць техніки – робота прикордонників на Харківщині (відео)

Прикордонники на Харківщині дронами вразили 9 одиниць техніки РФ.

Зокрема оператори БпЛА знищили 2 бойові броньовані машини, 1 бронетранспортер, 6 легкових авто. Крім цього прикордонники ліквідували 3 укриття окупантів, повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2023 в 15:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники на Харківщині дронами вразили 9 одиниць техніки РФ.".