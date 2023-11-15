У ворога мінус 9 одиниць техніки – робота прикордонників на Харківщині (відео)
Прикордонники на Харківщині дронами вразили 9 одиниць техніки РФ.
Зокрема оператори БпЛА знищили 2 бойові броньовані машини, 1 бронетранспортер, 6 легкових авто. Крім цього прикордонники ліквідували 3 укриття окупантів, повідомляє Державна прикордонна служба України.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: окупанти, пограничники, рф, техника, укрытия, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2023 в 15:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники на Харківщині дронами вразили 9 одиниць техніки РФ.".