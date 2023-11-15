В Харькове сегодня три трамвая и троллейбус изменят маршруты

15 ноября в Харькове трамваи №16, 16А и 27 временно изменят свои маршруты. Также по-другому сегодня будет курсировать троллейбус №40.

По данным Харьковского горсовета, движение трамваев на улице Академика Павлова, на участке от улицы Героев Труда до переулка Салтовского, приостановлено до 16:00. Причина – ремонт трамвайного пути.

В это время трамваи курсируют так:

№16, 16А: разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;

№27: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк» – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовское».

Также в это время будет курсировать временный автобус №27: автостанция «Героев Труда» – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Олега Общественного – БК «ХЭМЗ» – ул. Олега Общественного – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – автостанция «Героев Труда».

Кроме этого, из-за аварийного ремонта контактной сети до 15:00 приостановлено движение троллейбусов на улице Деревянко, на участке от улицы Балакирева до улицы Сумской.

В это время троллейбус №40 курсирует так:

(часть 1): разворотный круг «пр. Победы» – пр. Победы – пр. Людвига Свободы – ул. Ахсарова – ул. Деревянко – ул. Балакирева – разворотный круг «Больница скорой и неотложной помощи»;

(часть 2): разворотный круг «Майдан Конституции» – ул. Сумская – разворотный круг «Центральный парк».

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