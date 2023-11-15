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У Харкові сьогодні три трамваї та тролейбус змінять маршрути

Суспільство 13:21   15.11.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові сьогодні три трамваї та тролейбус змінять маршрути Фото: Харківська міськрада

15 листопада у Харкові трамваї №16, 16А та 27 тимчасово змінять свої маршрути. Інакше сьогодні курсуватиме тролейбус №40.

За даними Харківської міськради, рух трамваїв на вулиці Академіка Павлова, на ділянці від вулиці Героїв Праці до провулку Салтівського, припинений до 16:00. Причина – ремонт трамвайної колії.

У цей період трамваї курсують так:

№16, 16А: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське».

Також у цей час курсуватиме тимчасовий автобус №27: автостанція «Героїв Праці» – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – БК «ХЕМЗ» – вул. Олега Громадського – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – автостанція «Героїв Праці».

Крім цього, через аварійний ремонт контактної мережі до 15:00 припинений рух тролейбусів на вулиці Дерев’янка, на ділянці від вулиці Балакірєва до вулиці Сумської.

У цей час тролейбус №40 курсує так:

(частина 1): розворотне коло «пр. Перемоги» – пр. Перемоги – пр. Людвіга Свободи – вул. Ахсарова – вул. Дерев’янка – вул. Балакірєва – розворотне коло «Лікарня швидкої та невідкладної допомоги»;

(частина 2): розворотне коло «Майдан Конституції» – вул. Сумська – розворотне коло «Центральний парк».

Читайте також: Два тролейбуси у Харкові у вівторок і середу змінять маршрути

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2023 в 13:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 листопада у Харкові трамваї №16, 16А та 27 тимчасово змінять свої маршрути. Інакше сьогодні курсуватиме тролейбус №40.".