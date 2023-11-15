В Салтовском районе Харькова в этом году заменили более 6 км коммуникаций
В ходе выполнения текущих ремонтов бригады участка Cалтовского района комплекса «Харьковводоотведение» в этом году заменили более 6 тыс. м метров внутридомовых систем, что в два раза больше от запланированного.
Как сообщил начальник участка Андрей Евдошенко, масштабные ремонты труб холодного водоснабжения проводят на пр. Юбилейном, 67 и ул. Героев Труда, 49. Также новую систему водоотведения прокладывают на ул. Владислава Зубенко, 19.
«В ходе проведения работ бригады заменят около 400 метров внутридомовых коммуникаций, что позволит жильцам этих домов многие десятилетия не сталкиваться с проблемами водоснабжения и водоотведения. Параллельно работаем над выполнением заявок харьковчан, количество которых сейчас превышает 50 обращений в день. Здесь преобладают запросы на восстановление системы водоотведения, а поэтому в очередной раз обращаюсь к горожанам с просьбой использовать хозяйственно-бытовую канализацию только по назначению», — подчеркнул Андрей Евдошенко.
Кроме того, ремонтники ежедневно занимаются профилактикой, техническим обслуживанием и инспекцией внутридомовых коммуникаций.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: «Харьковводоотведение», вода, водовод, ремонт, салтовский район, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 15 ноября 2023 в 17:14;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ходе выполнения текущих ремонтов бригады участка Cалтовского района комплекса «Харьковводоотведение» в этом году заменили более 6 тыс. м метров внутридомовых систем, что в два раза больше от запланированного.".