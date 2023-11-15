У Салтівському районі Харкова цього року замінили понад 6 км комунікацій
Під час виконання поточних ремонтів бригади дільниці Салтівського району комплексу «Харківводовідведення» цього року замінили понад 6 тис. м внутрішньобудинкових систем, що вдвічі більше від запланованого.
Як повідомив начальник дільниці Андрій Євдошенко, масштабні ремонти труб холодного водопостачання тривають на пр. Ювілейному, 67 та вул. Героїв Праці, 49. Також нову систему водовідведення встановлюють на вул. Владислава Зубенка, 19.
«Під час проведення робіт бригади замінять близько 400 метрів внутрішньобудинкових комунікацій, що дозволить мешканцям цих будинків багато десятиліть не стикатися з проблемами водопостачання та водовідведення. Паралельно працюємо над виконанням заявок харків’ян, кількість яких перевищує 50 звернень на день. Тут переважають запити на відновлення системи водовідведення, а тому вкотре звертаюсь до містян з проханням використовувати господарсько-побутову каналізацію лише за призначенням», – наголосив Андрій Євдошенко.
Крім того, ремонтники щодня займаються профілактикою, технічним обслуговуванням та інспекцією внутрішньобудинкових комунікацій.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: «Харьковводоотведение», вода, водовод, ремонт, салтовский район, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2023 в 17:14;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час виконання поточних ремонтів бригади дільниці Салтівського району комплексу «Харківводовідведення» цього року замінили понад 6 тис. м внутрішньобудинкових систем, що вдвічі більше від запланованого.".