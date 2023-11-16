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Днем 16 ноября на Харьковщине будет «громко»

Общество 09:17   16.11.2023
Оксана Горун
Днем 16 ноября на Харьковщине будет «громко» Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

С 10:00 до 12:00 на Харьковщине работают саперы. Взрыв может быть слышен в Чугуеве и ближайших населенных пунктах.

«В Чугуевском районе будут работать саперы. С 10:00 до 12:00 будут проводиться контролируемые взрывы в районе села Коробочкино Чкаловской громады», — сообщила пресс-служба Харьковской ОВА.

Напомним, ночью по Чугуеву ударили ракетами С-300. В городе повреждено учебное заведение и частный дом. Обошлось без пострадавших.

Читайте также: Главные новости Харькова 16 ноября: куда ночью ударили ракеты

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 09:17;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 10:00 до 12:00 на Харьковщине работают саперы. Взрыв может быть слышен в Чугуеве и ближайших населенных пунктах".