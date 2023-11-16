Днем 16 ноября на Харьковщине будет «громко»

С 10:00 до 12:00 на Харьковщине работают саперы. Взрыв может быть слышен в Чугуеве и ближайших населенных пунктах.

«В Чугуевском районе будут работать саперы. С 10:00 до 12:00 будут проводиться контролируемые взрывы в районе села Коробочкино Чкаловской громады», — сообщила пресс-служба Харьковской ОВА.

Напомним, ночью по Чугуеву ударили ракетами С-300. В городе повреждено учебное заведение и частный дом. Обошлось без пострадавших.