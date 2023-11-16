Днем 16 ноября на Харьковщине будет «громко»
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
С 10:00 до 12:00 на Харьковщине работают саперы. Взрыв может быть слышен в Чугуеве и ближайших населенных пунктах.
«В Чугуевском районе будут работать саперы. С 10:00 до 12:00 будут проводиться контролируемые взрывы в районе села Коробочкино Чкаловской громады», — сообщила пресс-служба Харьковской ОВА.
Напомним, ночью по Чугуеву ударили ракетами С-300. В городе повреждено учебное заведение и частный дом. Обошлось без пострадавших.
Читайте также: Главные новости Харькова 16 ноября: куда ночью ударили ракеты
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: взрыв, разминирование, саперы, хова, Чугуевский район;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Днем 16 ноября на Харьковщине будет «громко»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 09:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 10:00 до 12:00 на Харьковщине работают саперы. Взрыв может быть слышен в Чугуеве и ближайших населенных пунктах".