Вдень 16 листопада на Харківщині буде “гучно”
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
З 10:00 до 12:00 на Харківщині працюють сапери. Вибух може бути чутний у Чугуєві та найближчих населених пунктах.
“У Чугуївському районі працюватимуть сапери. З 10:00 до 12:00 проводитимуться контрольовані вибухи в районі села Коробочкіне Чкалівської громади”, – повідомила пресслужба Харківської ОВА.
Нагадаємо, вночі по Чугуєву вдарили ракетами С-300. У місті пошкоджено навчальний заклад та приватний будинок. Обійшлося без постраждалих.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вибух, разминирование, саперы, хова, Чугуевский район;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2023 в 09:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 10:00 до 12:00 на Харківщині працюють сапери. Вибух може бути чутний у Чугуєві та найближчих населених пунктах".