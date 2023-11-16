Вдень 16 листопада на Харківщині буде “гучно”

З 10:00 до 12:00 на Харківщині працюють сапери. Вибух може бути чутний у Чугуєві та найближчих населених пунктах.

“У Чугуївському районі працюватимуть сапери. З 10:00 до 12:00 проводитимуться контрольовані вибухи в районі села Коробочкіне Чкалівської громади”, – повідомила пресслужба Харківської ОВА.

Нагадаємо, вночі по Чугуєву вдарили ракетами С-300. У місті пошкоджено навчальний заклад та приватний будинок. Обійшлося без постраждалих.