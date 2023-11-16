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Вдень 16 листопада на Харківщині буде “гучно”

Суспільство 09:17   16.11.2023
Оксана Горун
Вдень 16 листопада на Харківщині буде “гучно” Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

З 10:00 до 12:00 на Харківщині працюють сапери. Вибух може бути чутний у Чугуєві та найближчих населених пунктах.

“У Чугуївському районі працюватимуть сапери. З 10:00 до 12:00 проводитимуться контрольовані вибухи в районі села Коробочкіне Чкалівської громади”, – повідомила пресслужба Харківської ОВА.

Нагадаємо, вночі по Чугуєву вдарили ракетами С-300. У місті пошкоджено навчальний заклад та приватний будинок. Обійшлося без постраждалих.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2023 в 09:17;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 10:00 до 12:00 на Харківщині працюють сапери. Вибух може бути чутний у Чугуєві та найближчих населених пунктах".