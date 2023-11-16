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Харьковские воины показали ювелирную работу на Бахмутском направлении (видео)

Общество 17:55   16.11.2023
Виктория Яковенко
Харьковские воины показали ювелирную работу на Бахмутском направлении (видео)

Воины харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко лишили россиян танка.

Ювелирную работу воинов на Бахмутском направлении опубликовали в Telegram-канале бригады.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 17:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воины харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко лишили россиян танка.".