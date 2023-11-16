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Харківські воїни показали ювелірну роботу на Бахмутському напрямку (відео)

Суспільство 17:55   16.11.2023
Вікторія Яковенко
Харківські воїни показали ювелірну роботу на Бахмутському напрямку (відео)

Воїни харківської 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка позбавили росіян танка.

Ювелірну роботу воїнів на Бахмутському напрямку опублікували в телеграм-каналі бригади.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2023 в 17:55;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Воїни харківської 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка позбавили росіян танка.".