Харківські воїни показали ювелірну роботу на Бахмутському напрямку (відео)
Воїни харківської 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка позбавили росіян танка.
Ювелірну роботу воїнів на Бахмутському напрямку опублікували в телеграм-каналі бригади.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Бахмутское, воины, напрвление, россияне, танк, харьковские;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2023 в 17:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Воїни харківської 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка позбавили росіян танка.".