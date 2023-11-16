На Куп’янському напрямку знищили російський “Град” та САУ “Мста-С” (відео)
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По ворожій техніці на Куп’янському напрямку успішно відпрацювали оператори ударних дронів Сил тероборони ЗСУ.
“Підрозділ “Крила до пекла” відправляє pocійських oкупaнтів до пeклa. Оператори ударних дронів 103-ї бригади ТрО з Львівщини уразили дронами ворожу САУ “Мста-С” і “Град” на Куп’янському напрямку. Бійцям довелося застосувати декілька дронів-камікадзе, щоб сильно пошкодити ворожу техніку“, – повідомила пресслужба Сил ТрО ЗСУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2023 в 12:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "По ворожій техніці на Куп’янському напрямку успішно відпрацювали оператори ударних дронів Сил тероборони ЗСУ".