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На Куп’янському напрямку знищили російський “Град” та САУ “Мста-С” (відео)

Події 12:59   16.11.2023
Оксана Горун
На Куп’янському напрямку знищили російський “Град” та САУ “Мста-С” (відео) Фото: скриншот

По ворожій техніці на Куп’янському напрямку успішно відпрацювали оператори ударних дронів Сил тероборони ЗСУ.

Підрозділ “Крила до пекла” відправляє pocійських oкупaнтів до пeклa. Оператори ударних дронів 103-ї бригади ТрО з Львівщини уразили дронами ворожу САУ “Мста-С” і “Град” на Куп’янському напрямку. Бійцям довелося застосувати декілька дронів-камікадзе, щоб сильно пошкодити ворожу техніку“, – повідомила пресслужба Сил ТрО ЗСУ.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2023 в 12:59;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "По ворожій техніці на Куп’янському напрямку успішно відпрацювали оператори ударних дронів Сил тероборони ЗСУ".