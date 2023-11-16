На Куп’янському напрямку знищили російський “Град” та САУ “Мста-С” (відео)

По ворожій техніці на Куп’янському напрямку успішно відпрацювали оператори ударних дронів Сил тероборони ЗСУ.

“Підрозділ “Крила до пекла” відправляє pocійських oкупaнтів до пeклa. Оператори ударних дронів 103-ї бригади ТрО з Львівщини уразили дронами ворожу САУ “Мста-С” і “Град” на Куп’янському напрямку. Бійцям довелося застосувати декілька дронів-камікадзе, щоб сильно пошкодити ворожу техніку“, – повідомила пресслужба Сил ТрО ЗСУ.