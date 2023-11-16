На Купянском направлении уничтожили российский «Град» и САУ «Мста-С» (видео)
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По вражеской технике на Купянском направлении успешно отработали операторы ударных дронов Сил теробороны ВСУ.
«Подразделение «Крылья в ад» отправляет российских оккупантов в ад. Операторы ударных дронов 103-й бригады ТрО со Львовщины поразили дронами вражескую САУ «Мста-С» и «Град» на Купянском направлении. Бойцам пришлось применить несколько дронов-камикадзе, чтобы сильно повредить вражескую технику», — сообщила пресс-служба Сил ТрО ВСУ.
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 12:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По вражеской технике на Купянском направлении успешно отработали операторы ударных дронов Сил теробороны ВСУ".