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На Купянском направлении уничтожили российский «Град» и САУ «Мста-С» (видео)

Происшествия 12:59   16.11.2023
Оксана Горун
На Купянском направлении уничтожили российский «Град» и САУ «Мста-С» (видео) Фото: скриншот

По вражеской технике на Купянском направлении успешно отработали операторы ударных дронов Сил теробороны ВСУ.

«Подразделение «Крылья в ад» отправляет российских оккупантов в ад. Операторы ударных дронов 103-й бригады ТрО со Львовщины поразили дронами вражескую САУ «Мста-С» и «Град» на Купянском направлении. Бойцам пришлось применить несколько дронов-камикадзе, чтобы сильно повредить вражескую технику», — сообщила пресс-служба Сил ТрО ВСУ.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 12:59;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По вражеской технике на Купянском направлении успешно отработали операторы ударных дронов Сил теробороны ВСУ".