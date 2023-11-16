На Купянском направлении уничтожили российский «Град» и САУ «Мста-С» (видео)

По вражеской технике на Купянском направлении успешно отработали операторы ударных дронов Сил теробороны ВСУ.

«Подразделение «Крылья в ад» отправляет российских оккупантов в ад. Операторы ударных дронов 103-й бригады ТрО со Львовщины поразили дронами вражескую САУ «Мста-С» и «Град» на Купянском направлении. Бойцам пришлось применить несколько дронов-камикадзе, чтобы сильно повредить вражескую технику», — сообщила пресс-служба Сил ТрО ВСУ.