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Стащил ноутбук. В Харькове копы поймали возможного грабителя

Происшествия 18:52   16.11.2023
Оксана Якушко
Стащил ноутбук. В Харькове копы поймали возможного грабителя

Сегодня днем на бульваре Сергея Грицевца незнакомый мужчина разбил стекло соседнего магазина, залез в помещение и взял ноутбук, а затем скрылся с места происшествия, сообщила Патрульная полиция Харьковской области.

Полицейские передали описание мужчины другим экипажам и начали его искать. Вскоре патрульные заметили похожего по описанию гражданина с ноутбуком у дома по улице Героев Харькова и задержали его.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Теперь причастность мужчины к преступлению устанавливают следователи.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 18:52;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня днем на бульваре Сергея Грицевца незнакомый мужчина разбил стекло соседнего магазина, залез в помещение и взял ноутбук, а затем скрылся с места происшествия, сообщила Патрульная полиция Харьковской области.".