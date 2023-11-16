Стащил ноутбук. В Харькове копы поймали возможного грабителя
Сегодня днем на бульваре Сергея Грицевца незнакомый мужчина разбил стекло соседнего магазина, залез в помещение и взял ноутбук, а затем скрылся с места происшествия, сообщила Патрульная полиция Харьковской области.
Полицейские передали описание мужчины другим экипажам и начали его искать. Вскоре патрульные заметили похожего по описанию гражданина с ноутбуком у дома по улице Героев Харькова и задержали его.
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Теперь причастность мужчины к преступлению устанавливают следователи.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: мужчина, ноутбук, ограбление, патрульная полиция Харьковской области, поиск, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 18:52;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня днем на бульваре Сергея Грицевца незнакомый мужчина разбил стекло соседнего магазина, залез в помещение и взял ноутбук, а затем скрылся с места происшествия, сообщила Патрульная полиция Харьковской области.".