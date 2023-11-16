Стащил ноутбук. В Харькове копы поймали возможного грабителя

Сегодня днем на бульваре Сергея Грицевца незнакомый мужчина разбил стекло соседнего магазина, залез в помещение и взял ноутбук, а затем скрылся с места происшествия, сообщила Патрульная полиция Харьковской области.

Полицейские передали описание мужчины другим экипажам и начали его искать. Вскоре патрульные заметили похожего по описанию гражданина с ноутбуком у дома по улице Героев Харькова и задержали его.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Теперь причастность мужчины к преступлению устанавливают следователи.