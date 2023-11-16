Поцупив ноутбук. У Харкові копи спіймали можливого грабіжника

Сьогодні вдень на бульварі Сергія Грицевця незнайомий чоловік розбив скло сусіднього магазину, заліз у приміщення і взяв ноутбук, а потім утік з місця події, повідомила Патрульна поліція Харківської області.

Поліцейські передали опис чоловіка іншим екіпажам і почали його шукати. Незабаром патрульні помітили схожого за описом громадянина з ноутбуком біля будинку на вулиці Героїв Харкова і затримали його.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Наразі причетність чоловіка до злочину встановлюють слідчі.