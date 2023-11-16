Поцупив ноутбук. У Харкові копи спіймали можливого грабіжника
Сьогодні вдень на бульварі Сергія Грицевця незнайомий чоловік розбив скло сусіднього магазину, заліз у приміщення і взяв ноутбук, а потім утік з місця події, повідомила Патрульна поліція Харківської області.
Поліцейські передали опис чоловіка іншим екіпажам і почали його шукати. Незабаром патрульні помітили схожого за описом громадянина з ноутбуком біля будинку на вулиці Героїв Харкова і затримали його.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Наразі причетність чоловіка до злочину встановлюють слідчі.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: мужчина, ноутбук, ограбление, патрульная полиция Харьковской области, поиск, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2023 в 18:52;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні вдень на бульварі Сергія Грицевця незнайомий чоловік розбив скло сусіднього магазину, заліз у приміщення і взяв ноутбук, а потім утік з місця події, повідомила Патрульна поліція Харківської області.".