Ювелирные изделия и гироскутер: в Харькове поймали серийного грабителя (фото)

В Харькове «на горячем» задержали грабителя, совершившего по меньшей мере 10 квартирных краж.

Злоумышленником оказался 30-летний харьковчанин, ранее судимый за совершение краж и мошенничества, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Мужчину задержали 13 ноября, когда он выносил из квартиры ювелирные изделия и другое имущество, в том числе и гироскутер. Злоумышленник подобрал ключ от входной двери и проник в помещение, отметили в полиции.

Следователи сообщили нарушителю о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. Сейчас он находится в СИЗО. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.