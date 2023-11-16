Ювелирные изделия и гироскутер: в Харькове поймали серийного грабителя (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Харькове «на горячем» задержали грабителя, совершившего по меньшей мере 10 квартирных краж.
Злоумышленником оказался 30-летний харьковчанин, ранее судимый за совершение краж и мошенничества, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Мужчину задержали 13 ноября, когда он выносил из квартиры ювелирные изделия и другое имущество, в том числе и гироскутер. Злоумышленник подобрал ключ от входной двери и проник в помещение, отметили в полиции.
Следователи сообщили нарушителю о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. Сейчас он находится в СИЗО. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гироскутер, грабитель, квартира, кража, полиция, СИЗО, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 16:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове «на горячем» задержали грабителя, совершившего по меньшей мере 10 квартирных краж.".