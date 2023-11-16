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Ювелірні вироби й гіроскутер: у Харкові затримали серійного грабіжника (фото)

Суспільство 16:55   16.11.2023
Вікторія Яковенко
Ювелірні вироби й гіроскутер: у Харкові затримали серійного грабіжника (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

У Харкові «на гарячому»  піймали грабіжника, який вчинив щонайменше 10 квартирних крадіжок.

Зловмисником виявився 30-річний харків’янин, раніше судимий за скоєння крадіжок та шахрайства, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Чоловіка затримали 13 листопада, коли він виносив з квартири ювелірні вироби та інше майно, серед яких й гіроскутер. Зловмисник підібрав ключ від вхідних дверей і проник до приміщення, зазначили у поліції.

Слідчі повідомили порушнику про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ. Наразі він перебуває у СІЗО. Йому загрожує до 8 років тюрми.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2023 в 16:55;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові «на гарячому»  піймали грабіжника, який вчинив щонайменше 10 квартирних крадіжок.".