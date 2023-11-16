Ювелірні вироби й гіроскутер: у Харкові затримали серійного грабіжника (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
У Харкові «на гарячому» піймали грабіжника, який вчинив щонайменше 10 квартирних крадіжок.
Зловмисником виявився 30-річний харків’янин, раніше судимий за скоєння крадіжок та шахрайства, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Чоловіка затримали 13 листопада, коли він виносив з квартири ювелірні вироби та інше майно, серед яких й гіроскутер. Зловмисник підібрав ключ від вхідних дверей і проник до приміщення, зазначили у поліції.
Слідчі повідомили порушнику про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ. Наразі він перебуває у СІЗО. Йому загрожує до 8 років тюрми.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гироскутер, грабитель, квартира, кража, поліція, СИЗО, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2023 в 16:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові «на гарячому» піймали грабіжника, який вчинив щонайменше 10 квартирних крадіжок.".