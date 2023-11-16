Завтра не будут ходить троллейбусы в Харькове на Салтовке
Фото: Харьков транспортный
Завтра, 17 ноября, с 10:00 до 15:00, троллейбусы №35 и 56 не будут ходить на ул. Валентиновской, на участке от ул. Гвардейцев-Широнинцев до разворотного круга «Восточная Салтовка».
Это связано с аварийным ремонтом контактной сети, сообщили в Департаменте инфраструктуры,
В этот период троллейбусы №35 и 56 курсировать не будут. Вместо них пассажиров будет возить автобус №34 по маршруту: ул. Владислава Зубенко (разворотный круг троллейбуса) — ул. Валентиновская — ст. м. «Студенческая».
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: движение, салтовка, транспорт, троллейбус, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 21:12;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 17 ноября, с 10:00 до 15:00, троллейбусы №35 и 56 не будут ходить на ул. Валентиновской, на участке от ул. Гвардейцев-Широнинцев до разворотного круга «Восточная Салтовка».".