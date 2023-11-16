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Завтра не будут ходить троллейбусы в Харькове на Салтовке

Общество 21:12   16.11.2023
Оксана Якушко
Завтра не будут ходить троллейбусы в Харькове на Салтовке Фото: Харьков транспортный

Завтра, 17 ноября, с 10:00 до 15:00, троллейбусы №35 и 56 не будут ходить на ул. Валентиновской, на участке от ул. Гвардейцев-Широнинцев до разворотного круга «Восточная Салтовка».

Это связано с аварийным ремонтом контактной сети, сообщили в Департаменте инфраструктуры,

В этот период троллейбусы №35 и 56 курсировать не будут. Вместо них пассажиров будет возить автобус №34 по маршруту: ул. Владислава Зубенко (разворотный круг троллейбуса) — ул. Валентиновская — ст. м. «Студенческая».

Читайте также: Троллейбусы в Харькове изменят маршрут из-за аварии на сети

 

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 21:12;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 17 ноября, с 10:00 до 15:00, троллейбусы №35 и 56 не будут ходить на ул. Валентиновской, на участке от ул. Гвардейцев-Широнинцев до разворотного круга «Восточная Салтовка».".