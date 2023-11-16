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Завтра не ходитимуть тролейбуси у Харкові на Салтівці

Суспільство 21:12   16.11.2023
Оксана Якушко
Завтра не ходитимуть тролейбуси у Харкові на Салтівці Фото: Харків транспортний

Завтра, 17 листопада, з 10:00 до 15:00, тролейбуси №35 та 56 не ходитимуть на вул. Валентинівській на ділянці від вул. Гвардійців-Широнінців до розворотного кола «Східна Салтівка».

Це пов’язано з аварійним ремонтом контактної мережі, повідомили у Департаменті інфраструктури.

У цей період тролейбуси №35 та 56 курсувати не будуть. Натомість пасажирів возитиме автобус №34 за маршрутом: вул. Владислава Зубенка (розворотне коло тролейбуса) – вул. Валентинівська – ст. м. «Студентська».

Читайте також: Тролейбуси в Харкові змінять маршрут через аварію на мережі

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2023 в 21:12;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 17 листопада, з 10:00 до 15:00, тролейбуси №35 та 56 не ходитимуть на вул. Валентинівській на ділянці від вул. Гвардійців-Широнінців до розворотного кола «Східна Салтівка».".