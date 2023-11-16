Завтра не ходитимуть тролейбуси у Харкові на Салтівці
Фото: Харків транспортний
Завтра, 17 листопада, з 10:00 до 15:00, тролейбуси №35 та 56 не ходитимуть на вул. Валентинівській на ділянці від вул. Гвардійців-Широнінців до розворотного кола «Східна Салтівка».
Це пов’язано з аварійним ремонтом контактної мережі, повідомили у Департаменті інфраструктури.
У цей період тролейбуси №35 та 56 курсувати не будуть. Натомість пасажирів возитиме автобус №34 за маршрутом: вул. Владислава Зубенка (розворотне коло тролейбуса) – вул. Валентинівська – ст. м. «Студентська».
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: движение, салтовка, транспорт, троллейбус, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2023 в 21:12;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 17 листопада, з 10:00 до 15:00, тролейбуси №35 та 56 не ходитимуть на вул. Валентинівській на ділянці від вул. Гвардійців-Широнінців до розворотного кола «Східна Салтівка».".