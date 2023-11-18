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Пограничники трофейным БпЛА уничтожили технику РФ на Купянском направлении

Общество 11:44   18.11.2023
Виктория Яковенко
Пограничники трофейным БпЛА уничтожили технику РФ на Купянском направлении

Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления с помощью трофейного FPV-дрона поразили эскалатор оккупантов на Купянском направлении.

«Активные инженерные работы по обустройству враждебных позиций остановились», — сообщила Государственная пограничная служба Украины.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 ноября 2023 в 11:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления с помощью трофейного FPV-дрона поразили эскалатор оккупантов на Купянском направлении.".