Пограничники трофейным БпЛА уничтожили технику РФ на Купянском направлении
Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления с помощью трофейного FPV-дрона поразили эскалатор оккупантов на Купянском направлении.
«Активные инженерные работы по обустройству враждебных позиций остановились», — сообщила Государственная пограничная служба Украины.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: БПЛА, дрон, Купянское, направление, оккупанты, окупанти, пограничники, сбили, трофейный;
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- • Дата публикации материала: 18 ноября 2023 в 11:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления с помощью трофейного FPV-дрона поразили эскалатор оккупантов на Купянском направлении.".