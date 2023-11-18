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Прикордонники трофейним БпЛА знищили техніку РФ на Куп’янському напрямку

Суспільство 11:44   18.11.2023
Вікторія Яковенко
Прикордонники трофейним БпЛА знищили техніку РФ на Куп’янському напрямку

Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу за допомогою трофейного FPV-дрону уразили екскаватор окупантів на Куп’янському напрямку.

«Активні інженерні роботи з облаштування ворожих позицій зупинились», – повідомила Державна прикордонна служба України.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2023 в 11:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу за допомогою трофейного FPV-дрону уразили екскаватор окупантів на Куп’янському напрямку.".