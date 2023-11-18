Прикордонники трофейним БпЛА знищили техніку РФ на Куп’янському напрямку
Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу за допомогою трофейного FPV-дрону уразили екскаватор окупантів на Куп’янському напрямку.
«Активні інженерні роботи з облаштування ворожих позицій зупинились», – повідомила Державна прикордонна служба України.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, дрон, Купянское, направление, окупанти, пограничники, сбили, трофейный;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2023 в 11:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу за допомогою трофейного FPV-дрону уразили екскаватор окупантів на Куп’янському напрямку.".