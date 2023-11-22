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Восстановление жилья в Харькове: будет ли открытый реестр со сроками ремонтов

Общество 23:02   22.11.2023
Елена Нагорная
Восстановление жилья в Харькове: будет ли открытый реестр со сроками ремонтов Фото: Харьковский горсовет

На восстановление жилого фонда после вражеских обстрелов (с учетом приобретения материалов) из бюджета Харькова в 2024 году планируют выделить 721,4 миллиона гривен.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета, одобренному на сессии городского совета 22 ноября.

В документе отмечается, что 410,5 миллиона закладывают на организацию работы коммунальных предприятий по устранению последствий обстрелов жилых домов, демонтажу аварийных зданий, конструктивов, фасадов, балконов.

На изготовление технических заключений после обследования зданий и сооружений в результате чрезвычайных ситуаций предусмотрено финансирование в 40 миллионов, на приобретение материалов для восстановления поврежденных жилых домов и сооружений после обстрелов — 69,9 миллиона, текущие ремонты жилого фонда, в частности общежитий — 542,4 миллиона, аварийно-восстановительные работы в многоквартирных жилых домах — 113,5 миллиона, разработку проектно-сметной документации на реставрацию многоквартирных жилых домов и сооружений — памятников архитектуры — 2 миллиона.

На сессии депутат Игорь Черняк задал вопрос, нет ли возможности создать открытый реестр, из которого жильцы поврежденных домов могли бы узнавать сроки восстановления своего жилья.

«Очень дельный и серьезный вопрос. Мы работаем над этим, потому что не все зависит, к сожалению, от нас. У нас практически по всем домам выполнены и сейчас продолжаем инструментальные экспертизы — что нужно делать, возможно ли их восстанавливать или нужно сносить. Это зависит от средств, прежде всего… Мы работаем над этим. По определенным домам мы дадим такую информацию, она будет, а по другим еще нужно подождать», — сказал мэр Игорь Терехов.

Городской голова также напомнил, что на приведение Харькова в порядок, каким он был до полномасштабной войны, необходимо 9,5 миллиарда долларов.

С основными показателями бюджета Харькова-2024 можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 ноября 2023 в 23:02;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На восстановление жилого фонда после вражеских обстрелов (с учетом приобретения материалов) из бюджета Харькова в 2024 году планируют выделить 721,4 миллиона гривен.".