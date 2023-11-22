Відновлення житла в Харкові: чи буде відкритий реєстр із термінами ремонтів

На відновлення житлового фонду після ворожих обстрілів (з урахуванням придбання матеріалів) з бюджету Харкова у 2024 році планують виділити 721,4 мільйона гривень.

Про це йдеться у пояснювальній записці до проєкту бюджету, ухваленому на сесії міської ради 22 листопада.

У документі зазначається, що 410,5 мільйона закладають на організацію роботи комунальних підприємств щодо усунення наслідків обстрілів житлових будинків, демонтажу аварійних будівель, конструктивів, фасадів, балконів.

На виготовлення технічних висновків після обстеження будівель та споруд внаслідок надзвичайних ситуацій передбачено фінансування у 40 мільйонів, на придбання матеріалів для відновлення пошкоджених житлових будинків та споруд після обстрілів – 69,9 мільйона, поточні ремонти житлового фонду, зокрема гуртожитків – 542,4 мільйона, аварійно-відновлювальні роботи у багатоквартирних житлових будинках – 113,5 мільйона, розробку проєктно-кошторисної документації на реставрацію багатоквартирних житлових будинків та споруд – пам’яток архітектури – 2 мільйони.

На сесії депутат Ігор Черняк поставив питання, чи немає можливості створити відкритий реєстр, з якого мешканці пошкоджених будинків могли б дізнаватися про терміни відновлення свого житла.

“Дуже слушне і серйозне питання. Ми працюємо над цим, бо не все залежить, на жаль, від нас. У нас практично по всіх будинках виконані й зараз продовжуємо інструментальні експертизи – що потрібно робити, чи можливо їх відбудовувати, чи потрібно зносити. Це залежить від коштів, перш за все… Ми працюємо над цим. По певних будинках ми дамо таку інформацію, вона буде, а по інших ще потрібно зачекати”, – сказав мер Ігор Терехов.

Міський голова також нагадав, що на приведення Харкова до ладу, яким він був до повномасштабної війни, необхідно 9,5 мільярда доларів.

З основними показниками бюджету Харкова-2024 можна ознайомитись ТУТ.