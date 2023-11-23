Депутат горсовета на Харьковщине помогал оккупантам с логистикой (фото)
Депутат Купянского горсовета организовывал перевозки личного состава, военной техники и боеприпасов россиян на Харьковщине. Об этом заявили в СБУ. Сам подозреваемый сейчас скрывается в РФ.
57-летний депутат Купянского горсовета занимался железнодорожными перевозками в интересах оккупантов. Он возглавил «Локомотивное депо Купянск» незаконного предприятия «Купянская железная дорога», которое создали россияне.
«Занимая руководящую должность, он помогал стране-агрессору восстанавливать железнодорожное сообщение с регионом для обеспечения потребностей оккупационных группировок на восточном фронте. По указанию рашистов, злоумышленник организовывал перевозки личного состава, военной техники и боеприпасов с помощью железнодорожного транспорта с территории рф во временно захваченные районы Харьковщины», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
По его информации, также депутат-предатель передал захватчикам тепловозы «Укрзалізниці» — и те использовали для создания бронепоезда. Услужливый железнодорожник, кроме того, помог вывозить с территории Харьковщины в РФ ворованное украинское зерно.
Читайте также: Проводил разведку у границы на Харьковщине: задержали агента ФСБ
«После деоккупации региона, злоумышленник сбежал на территорию рф и скрывается там от правосудия», — отметил спикер УСБУ.
О подозрении в пособничестве государству-агрессору депутату сообщили заочно.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: абдула, депутат, оккупанты, окупанти, підозра., предатель, СБУ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Депутат горсовета на Харьковщине помогал оккупантам с логистикой (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 ноября 2023 в 12:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутат Купянского горсовета организовывал перевозки личного состава, военной техники и боеприпасов россиян на Харьковщине. Об этом заявили в СБУ. Сам подозреваемый сейчас скрывается в РФ".