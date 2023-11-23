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Депутат горсовета на Харьковщине помогал оккупантам с логистикой (фото)

Общество 12:00   23.11.2023
Оксана Горун
Депутат горсовета на Харьковщине помогал оккупантам с логистикой (фото)

Депутат Купянского горсовета организовывал перевозки личного состава, военной техники и боеприпасов россиян на Харьковщине. Об этом заявили в СБУ. Сам подозреваемый сейчас скрывается в РФ.

57-летний депутат Купянского горсовета занимался железнодорожными перевозками в интересах оккупантов. Он возглавил «Локомотивное депо Купянск» незаконного предприятия «Купянская железная дорога», которое создали россияне.

депутат-предатель из Купянска

«Занимая руководящую должность, он помогал стране-агрессору восстанавливать железнодорожное сообщение с регионом для обеспечения потребностей оккупационных группировок на восточном фронте. По указанию рашистов, злоумышленник организовывал перевозки личного состава, военной техники и боеприпасов с помощью железнодорожного транспорта с территории рф во временно захваченные районы Харьковщины», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По его информации, также депутат-предатель передал захватчикам тепловозы «Укрзалізниці» — и те использовали для создания бронепоезда. Услужливый железнодорожник, кроме того, помог вывозить с территории Харьковщины в РФ ворованное украинское зерно.

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«После деоккупации региона, злоумышленник сбежал на территорию рф и скрывается там от правосудия», — отметил спикер УСБУ.

О подозрении в пособничестве государству-агрессору депутату сообщили заочно.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 ноября 2023 в 12:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутат Купянского горсовета организовывал перевозки личного состава, военной техники и боеприпасов россиян на Харьковщине. Об этом заявили в СБУ. Сам подозреваемый сейчас скрывается в РФ".