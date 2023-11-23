Депутат міськради на Харківщині допомагав окупантам із логістикою (фото)

Депутат Куп’янської міськради організовував перевезення особового складу, військової техніки та боєприпасів росіян на Харківщині. Про це заявили в СБУ. Сам підозрюваний зараз переховується у РФ.

57-річний депутат Куп’янської міськради займався залізничними перевезеннями на користь окупантів. Він очолив “Локомотивне депо Куп’янськ” незаконного підприємства “Куп’янська залізниця”, яке створили росіяни.

“Обіймаючи керівну посаду він допомагав країні-агресору відновлювати залізничне сполучення з регіоном для забезпечення потреб окупаційних угруповань на східному фронті. За вказівкою рашистів, зловмисник організовував перевезення особового складу, військової техніки та боєприпасів за допомогою залізничного транспорту з території рф до тимчасово захоплених районів Харківщини“, – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За його інформацією, також депутат-зрадник передав загарбникам теплотяги “Укрзалізниці” – і ті використали для створення бронепоїзда. Послужливий залізничник, крім того, допоміг вивозити з території Харківщини до РФ крадене українське зерно.

“Після деокупації регіону, зловмисник втік на територію рф та переховується там від правосуддя”, – зазначив речник УСБУ.

Про підозру в підтримці держави-агресора депутату повідомили заочно.