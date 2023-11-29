В Харькове десять дней не могут найти 46-летнюю женщину

46-летняя жительница улицы Отакара Яроша пропала в Харькове 18 ноября.

О поиске Ирины Коноваловой сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Милена». По их данным, женщина живет в районе станции метро «Ботанический сад».

«18.11.2023 г. ушла из дома, и с тех пор ее местонахождение неизвестно», — отметили поисковики.

Приметы Ирины: рост 160 см, плотного телосложения, темные волосы, карие глаза.

На ней была светло-голубая ветровка, черная вязаная шапка, черные лосины, черные ботинки.

Тех, кто что-либо знает о местонахождении Ирины Коноваловой, просят обратиться по телефонам: (068) 777-0-112 или 102.