В Харькове десять дней не могут найти 46-летнюю женщину
46-летняя жительница улицы Отакара Яроша пропала в Харькове 18 ноября.
О поиске Ирины Коноваловой сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Милена». По их данным, женщина живет в районе станции метро «Ботанический сад».
«18.11.2023 г. ушла из дома, и с тех пор ее местонахождение неизвестно», — отметили поисковики.
Приметы Ирины: рост 160 см, плотного телосложения, темные волосы, карие глаза.
На ней была светло-голубая ветровка, черная вязаная шапка, черные лосины, черные ботинки.
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Тех, кто что-либо знает о местонахождении Ирины Коноваловой, просят обратиться по телефонам: (068) 777-0-112 или 102.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ищут, милена, пропала;
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- • Дата публикации материала: 29 ноября 2023 в 10:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "46-летняя жительница улицы Отакара Яроша пропала в Харькове 18 ноября".