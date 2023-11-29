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В Харькове десять дней не могут найти 46-летнюю женщину

Происшествия 10:26   29.11.2023
Оксана Горун
В Харькове десять дней не могут найти 46-летнюю женщину

46-летняя жительница улицы Отакара Яроша пропала в Харькове 18 ноября.

О поиске Ирины Коноваловой сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Милена». По их данным, женщина живет в районе станции метро «Ботанический сад».

«18.11.2023 г. ушла из дома, и с тех пор ее местонахождение неизвестно», — отметили поисковики.

Пропала Ирина Коновалова в Харькове

Приметы Ирины: рост 160 см, плотного телосложения, темные волосы, карие глаза.

На ней была светло-голубая ветровка, черная вязаная шапка, черные лосины, черные ботинки.

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Тех, кто что-либо знает о местонахождении Ирины Коноваловой, просят обратиться по телефонам: (068) 777-0-112 или 102.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 ноября 2023 в 10:26;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "46-летняя жительница улицы Отакара Яроша пропала в Харькове 18 ноября".