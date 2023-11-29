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У Харкові протягом десяти днів не можуть знайти 46-річну жінку

Події 10:26   29.11.2023
Оксана Горун
У Харкові протягом десяти днів не можуть знайти 46-річну жінку

46-річна мешканка вулиці Отакара Яроша зникла у Харкові 18 листопада.

Про розшук Ірини Коновалової повідомили волонтери пошуково-рятувального загону “Мілена”. За їхніми даними, жінка мешкає в районі станції метро “Ботанічний сад”.

“18.11.2023 р. пішла з дому, і з того часу її місцеперебування невідоме”, – зазначили пошуковики.

Зникла Ірина Коновалова у Харкові

Прикмети Ірини: зріст 160 см, щільної статури, темне волосся, карі очі.

На ній була світло-блакитна вітрівка, чорна в’язана шапка, чорні лосини, чорні черевики.

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Тих, хто щось знає про місцеперебування Ірини Коновалової, просять звернутися за телефонами: (068) 777-0-112 або 102.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2023 в 10:26;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "46-річна мешканка вулиці Отакара Яроша зникла у Харкові 18 листопада".