У Харкові протягом десяти днів не можуть знайти 46-річну жінку
46-річна мешканка вулиці Отакара Яроша зникла у Харкові 18 листопада.
Про розшук Ірини Коновалової повідомили волонтери пошуково-рятувального загону “Мілена”. За їхніми даними, жінка мешкає в районі станції метро “Ботанічний сад”.
“18.11.2023 р. пішла з дому, і з того часу її місцеперебування невідоме”, – зазначили пошуковики.
Прикмети Ірини: зріст 160 см, щільної статури, темне волосся, карі очі.
На ній була світло-блакитна вітрівка, чорна в’язана шапка, чорні лосини, чорні черевики.
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Тих, хто щось знає про місцеперебування Ірини Коновалової, просять звернутися за телефонами: (068) 777-0-112 або 102.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ищут, милена, пропала;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2023 в 10:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "46-річна мешканка вулиці Отакара Яроша зникла у Харкові 18 листопада".