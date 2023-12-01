Арестовали мошенника, что отбирал деньги у родных погибших воинов Харьковщины

Злоумышленник представлялся сотрудником СБУ и убеждал родных погибших военнослужащих, что их близкие действительно живы, находятся в плену РФ, а он может «освободить» их из плена за определенную сумму, сообщили в Нацполиции.

29 ноября правоохранители сразу после передачи средств задержали злоумышленника. Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления.

1 декабря суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 214 тысяч гривен.