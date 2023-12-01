Арестовали мошенника, что отбирал деньги у родных погибших воинов Харьковщины
Злоумышленник представлялся сотрудником СБУ и убеждал родных погибших военнослужащих, что их близкие действительно живы, находятся в плену РФ, а он может «освободить» их из плена за определенную сумму, сообщили в Нацполиции.
29 ноября правоохранители сразу после передачи средств задержали злоумышленника. Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления.
1 декабря суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 214 тысяч гривен.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: боец, воин, выдуривал, выманивал, деньги, мошенник, Нацполиция, погибший воин, родные, родственники, СБУ, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 1 декабря 2023 в 19:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Злоумышленник представлялся сотрудником СБУ и убеждал родных погибших военнослужащих, что их близкие действительно живы, находятся в плену РФ, а он может «освободить» их из плена за определенную сумму, сообщили в Нацполиции.".