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Арестовали мошенника, что отбирал деньги у родных погибших воинов Харьковщины

Происшествия 19:45   01.12.2023
Оксана Якушко
Арестовали мошенника, что отбирал деньги у родных погибших воинов Харьковщины

Злоумышленник представлялся сотрудником СБУ и убеждал родных погибших военнослужащих, что их близкие действительно живы, находятся в плену РФ, а он может «освободить» их из плена за определенную сумму, сообщили в Нацполиции.

29 ноября правоохранители сразу после передачи средств задержали злоумышленника. Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления.

1 декабря суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 214 тысяч гривен.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 декабря 2023 в 19:45;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Злоумышленник представлялся сотрудником СБУ и убеждал родных погибших военнослужащих, что их близкие действительно живы, находятся в плену РФ, а он может «освободить» их из плена за определенную сумму, сообщили в Нацполиции.".