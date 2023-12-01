Арештували шахрая, який видурював гроші в родичів загиблих воїнів Харківщини
Зловмисник представлявся співробітником СБУ і переконував рідних загиблих військовослужбовців, що їхні близькі справді живі, перебувають у полоні РФ, а він може «звільнити» їх із полону за певну суму, повідомили у Нацполіції .
29 листопада правоохоронці одразу після передачі коштів затримали зловмисника. Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину.
1 грудня суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави 214 тисяч гривень.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2023 в 19:45;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зловмисник представлявся співробітником СБУ і переконував рідних загиблих військовослужбовців, що їхні близькі справді живі, перебувають у полоні РФ, а він може «звільнити» їх із полону за певну суму, повідомили у Нацполіції .".