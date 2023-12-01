Live
  • Пт 01.12.2023
    • Харків
  •   +2°С
  • USD 36.35
  • EUR 39.72

Арештували шахрая, який видурював гроші в родичів загиблих воїнів Харківщини

Події 19:45   01.12.2023
Оксана Якушко
Арештували шахрая, який видурював гроші в родичів загиблих воїнів Харківщини

Зловмисник представлявся співробітником СБУ і переконував рідних загиблих військовослужбовців, що їхні близькі справді живі, перебувають у полоні РФ, а він може «звільнити» їх із полону за певну суму, повідомили у Нацполіції .

29 листопада правоохоронці одразу після передачі коштів затримали зловмисника. Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину.

1 грудня суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави 214 тисяч гривень.

Читайте також: Брехав, що чоловік живий: у Харкові шахрай виманював у вдови воїна ЗСУ $10 тис

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Росіяни штурмували позиції біля Синьківки на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Росіяни штурмували позиції біля Синьківки на Харківщині – Генштаб ЗСУ
01.12.2023, 20:14
Арештували шахрая, який видурював гроші в родичів загиблих воїнів Харківщини
Арештували шахрая, який видурював гроші в родичів загиблих воїнів Харківщини
01.12.2023, 19:45
24-а поліклініка в Харкові знову обрала найдорожчого постачальника – ХАЦ
24-а поліклініка в Харкові знову обрала найдорожчого постачальника – ХАЦ
01.12.2023, 19:08
Якою буде погода в грудні у Харкові: прогноз синоптиків
Якою буде погода в грудні у Харкові: прогноз синоптиків
01.12.2023, 08:49
Головні новини Харкова 1.12: ДРГ біля кордону, аварія на тепломережах, сесія
Головні новини Харкова 1.12: ДРГ біля кордону, аварія на тепломережах, сесія
01.12.2023, 15:53
Директор “Кулиничів” утретє став депутатом Харківської міськради
Директор “Кулиничів” утретє став депутатом Харківської міськради
01.12.2023, 17:02

Новини за темою:

15:31
У світі тварин. Бійці ЗСУ показали, як живуть у бліндажі зі зміями (відео)
16:10
Смерть в аптечках. Чому на фронті досі гинуть поранені бійці ЗСУ
18:41
«Не любив війну»: в останню путь провели бійця харківського «Фрайкору» (фото)
20:45
Зеленського просять присвоїти Героя бійцю з Харківщини, який загинув на півдні
09:06
65-річний боєць харківської ТрО рветься до штурмової роти: історія воїна

Ви читали новину: «Арештували шахрая, який видурював гроші в родичів загиблих воїнів Харківщини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2023 в 19:45;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зловмисник представлявся співробітником СБУ і переконував рідних загиблих військовослужбовців, що їхні близькі справді живі, перебувають у полоні РФ, а він може «звільнити» їх із полону за певну суму, повідомили у Нацполіції .".