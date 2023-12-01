Арештували шахрая, який видурював гроші в родичів загиблих воїнів Харківщини

Зловмисник представлявся співробітником СБУ і переконував рідних загиблих військовослужбовців, що їхні близькі справді живі, перебувають у полоні РФ, а він може «звільнити» їх із полону за певну суму, повідомили у Нацполіції .

29 листопада правоохоронці одразу після передачі коштів затримали зловмисника. Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину.

1 грудня суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави 214 тисяч гривень.