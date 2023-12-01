«Отопление через электроэнергию»: как зимуют более 3 тыс. жителей Волчанска
В Волчанске на Харьковщине сейчас живут около 3,5 тысячи человек. В населенном пункте усилились вражеские обстрелы и остаются проблемы с газоснабжением.
«Восстановить там мы не можем физически, поскольку там для этого должны проводить магистральный газопровод. И это ответственность «Нафтогаза», и это вопрос, который мы уже поднимали неоднократно. Также решен вопрос об отоплении через электроэнергию, поскольку там усилена, в том числе электропроводка, то есть электросети должны выдержать ту нагрузку, которая там может быть», — сказал глава ХОВА Олег Синегубов во время пресс-конференции.
Он также отметил, что в городе установлены модульные котельные, работающие на твердом топливе.
«Однако из соображений безопасности запускать их нельзя, сейчас сообщения есть от служб безопасности и наших военных, поскольку это сразу может привести к ударам по этим районам. А там сосредоточены, в том числе многоэтажные дома», – заявил Синегубов.
Также в ХОВА рассказали, что всего по области из 40 тысяч домохозяйств, нуждающихся в бесплатных дровах, обеспечили половину.
«Итак, 6,5 тысячи обеспечили органы местной власти. Около 16 тысяч обеспечили наши международные партнеры. Ну и вы знаете, что принятое постановление Кабмина, скажем так, целевых дотаций для людей около 16 тысяч гривен, для именно приобретения топливной древесины для отопительного сезона», — добавил Синегубов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Вовчанск, дрова, зимуют, котельные, отопление, синєгубов, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 1 декабря 2023 в 13:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Волчанске на Харьковщине сейчас живут около 3,5 тысячи человек. В населенном пункте усилились вражеские обстрелы и остаются проблемы с газоснабжением.".