Live
  • Пт 01.12.2023
    • Харків
  •   +4°С
  • USD 36.35
  • EUR 39.72

«Опалення через електроенергію»: як зимують понад 3 тис. жителів Вовчанська

Суспільство 13:21   01.12.2023
Вікторія Яковенко
«Опалення через електроенергію»: як зимують понад 3 тис. жителів Вовчанська

У Вовчанську на Харківщині наразі мешкають близько 3,5 тисячі людей. Наразі у населеному пункті посилилися ворожі обстріли та залишаються проблеми з газопостачанням.

«Відновити там ми не можемо фізично, оскільки там для цього маємо проводити магістральний газопровід. І це відповідальність «Нафтогазу», і це питання, яке ми вже підіймали неодноразово. Поряд з цим, вирішено питання щодо опалення через електроенергію, оскільки там посилена в тому числі електропроводка, тобто електромережі мають витримати те навантаження, яке, власне кажучи, там може бути», – сказав голова ХОВА Олег Синєгубов під час пресконференції.

Він також зазначив, що у місті встановлені модульні котельні, які працюють на твердому паливі.

«Однак із безпекових міркувань запускати їх не можна, там наразі, повідомлення є від служб безпеки і наших військових, оскільки це одразу може призвести до ударів по цих районах. А там зосереджені в тому числі багатоповерхові будинки», – заявив Синєгубов.

Також у ХОВА розповіли, що загалом по області з 40 тисяч домогосподарств, які потребують безплатних дров, деревиною забезпечили половину.

«Отже, 6,5 тисяч забезпечили органи місцевої влади. Близько 16 тисяч забезпечили наші міжнародні партнери. Ну і ви знаєте, що прийнятої постанови Кабміну, скажімо так, цільових дотацій для людей близько 16 тисяч гривень для саме набуття паливної деревини для опалювального сезону», – додав Синєгубов.

Читайте також: Майже 7 600 будинків Харківщини з теплом – Синєгубов

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 1.12: сніг перейде в зливу, ДРГ біля кордону, сесія
Головні новини Харкова 1.12: сніг перейде в зливу, ДРГ біля кордону, сесія
01.12.2023, 14:21
Харків засипало снігом: на вулицях працюють техніка та двірники (фото, відео)
Харків засипало снігом: на вулицях працюють техніка та двірники (фото, відео)
01.12.2023, 14:04
У Харкові водій мікроавтобуса на смерть збив пішохода (фото)
У Харкові водій мікроавтобуса на смерть збив пішохода (фото)
01.12.2023, 13:44
Хто замість Скакуна: Синєгубов розповів, чи визначився з першим заступником
Хто замість Скакуна: Синєгубов розповів, чи визначився з першим заступником
01.12.2023, 13:35
«Опалення через електроенергію»: як зимують понад 3 тис. жителів Вовчанська
«Опалення через електроенергію»: як зимують понад 3 тис. жителів Вовчанська
01.12.2023, 13:21
Ліси Харківщини взялися прочісувати патрулі
Ліси Харківщини взялися прочісувати патрулі
30.11.2023, 22:39

Новини за темою:


Ви читали новину: ««Опалення через електроенергію»: як зимують понад 3 тис. жителів Вовчанська»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2023 в 13:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Вовчанську на Харківщині наразі мешкають близько 3,5 тисячі людей. Наразі у населеному пункті посилилися ворожі обстріли та залишаються проблеми з газопостачанням.".