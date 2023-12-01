«Опалення через електроенергію»: як зимують понад 3 тис. жителів Вовчанська

У Вовчанську на Харківщині наразі мешкають близько 3,5 тисячі людей. Наразі у населеному пункті посилилися ворожі обстріли та залишаються проблеми з газопостачанням.

«Відновити там ми не можемо фізично, оскільки там для цього маємо проводити магістральний газопровід. І це відповідальність «Нафтогазу», і це питання, яке ми вже підіймали неодноразово. Поряд з цим, вирішено питання щодо опалення через електроенергію, оскільки там посилена в тому числі електропроводка, тобто електромережі мають витримати те навантаження, яке, власне кажучи, там може бути», – сказав голова ХОВА Олег Синєгубов під час пресконференції.

Він також зазначив, що у місті встановлені модульні котельні, які працюють на твердому паливі.

«Однак із безпекових міркувань запускати їх не можна, там наразі, повідомлення є від служб безпеки і наших військових, оскільки це одразу може призвести до ударів по цих районах. А там зосереджені в тому числі багатоповерхові будинки», – заявив Синєгубов.

Також у ХОВА розповіли, що загалом по області з 40 тисяч домогосподарств, які потребують безплатних дров, деревиною забезпечили половину.

«Отже, 6,5 тисяч забезпечили органи місцевої влади. Близько 16 тисяч забезпечили наші міжнародні партнери. Ну і ви знаєте, що прийнятої постанови Кабміну, скажімо так, цільових дотацій для людей близько 16 тисяч гривень для саме набуття паливної деревини для опалювального сезону», – додав Синєгубов.