Не смотрят куда бьют: жизнь в Двуречной и Петропавловке под обстрелами (видео)

Населенные пункты Петропавловка и Двуречная на Харьковщине ежедневно страдают от обстрелов. Несмотря на вражеские удары, разрушение и заминированность, там продолжают жить люди. В ГУ Нацполиции в Харьковской области показали будни отважных жителей региона.

В поселке Двуречная люди живут без света, воды и газа, рассказал начальник местного отдела полиции Павел Нестеренко. Он отметил, что из этого населённого пункта вывезли всех детей. В основном остались люди старшего поколения. Они говорят, что не хотят бросать свои дома и имущество.

«Военные РФ бьют градами, минометами, они не смотрят, куда они стреляют, а люди гибнут. Был случай: шла женщина в ту зиму в администрацию за помощью медицинской. И произошел обстрел. Женщину убило», – рассказал Нестеренко.

Под ежедневными обстрелами со стороны РФ находится и село Петропавловка. В населенном пункте тоже нет света, газа и воды. С людьми ситуация такая же – всех детей эвакуировали, но остались пожилые люди.

В частности, в селе живет 69-летняя Мария. Ее семья эвакуировалась, а женщина осталась в разбитом доме без окон и с одеялом вместо дверей.

«Не могу я бросить, тяжело, поймите меня правильно, я 50 лет здесь и все делалось с мужем своими руками», – рассказала Мария.

Полицейские отмечают, что пытаются всем помогать жителям опасных населённых пунктов.

«Все будет хорошо, все будет Украина. У нас только один путь – к Победе, и мы его пройдем», – уверяет Нестеренко.