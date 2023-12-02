«Не дивляться куди б’ють»: життя у Дворічній й Петропавлівці під обстрілами

Населені пункти Петропавлівка і Дворічна на Харківщині щоденно потерпають від обстрілів. Попри ворожі удари, руйнування та замінованість там продовжують жити люди. У ГУ Нацполіції в Харківській області показали будні відважних жителів регіону.

У селищі Дворічна люди живуть без світла, води та газу, розповів начальник місцевого відділу поліції Павло Нестеренко. Він зазначив, що з цього населеного пункту вивезли всіх дітей. В основному залишилися люди старшого покоління. Вони кажуть, що не хочуть кидати свої домівки і майно.

«Російські військові б’ють градами, мінометами, вони ж не дивляться, куди вони стріляють, а люди гинуть. Був випадок: йшла жінка тією зимою до адміністрації за допомогою медичною. І стався обстріл. Жінку вбило», – розповів Нестеренко.

Під щоденними обстрілами з боку РФ також перебуває село Петропавлівка. У населеному пункті теж немає світла, газу та води. Із людьми ситуація така ж – усіх дітей евакуювали, але залишилися літні люди.

Зокрема, в селі залишається 69-річна Марія. Її родина евакуювалася, а жінка залишилася в розбитому будинку без вікон та з ковдрою замість дверей.

«Не можу я кинути, тяжко, важко, пойміть мене правильно, я 50 років тут і все робилось з чоловіком своїми руками», – розповіла Марія.

Поліцейські зазначають, що намагаються усім допомагати жителям небезпечних населених пунктів.

«Все буде добре, все буде Україна. У нас тільки один шлях – до Перемоги, і ми його пройдемо», – запевняє Нестеренко.